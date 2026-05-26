بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على حسابها بمنصة "إن سوسيال"، الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان و نظيره الإيراني تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن أسفه لاستقبال عيد الأضحى في ظل أجواء الحزن الناجمة عن الصراع الدائر في المنطقة، مؤكدا ثقته بقدرة الشعب الإيراني على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى بر الأمان.

وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان أكد لبزشكيان أن تركيا تعمل مع الدول الشقيقة على إرساء السلام والاستقرار وستواصل تقديم كل أنواع الدعم لتخرج المفاوضات بنتائج إيجابية

كما هنأ أردوغان نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.