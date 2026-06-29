في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

أردوغان يبحث مع الزعيم الوطني لتركمانستان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

إسطنبول/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الزعيم الوطني لتركمانستان ورئيس "مصلحة الشعب" قربان قولو بردي محمدوف، العلاقات الثنائية إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال، عن مواصلة تركيا وتركمانستان تطوير تعاونهما، واستمرارهما في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

ووجه أردوغان دعوة إلى بردي محمدوف لحضور القمة الـ13 لمنظمة الدول التركية وقمة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، كما هنأه بمناسبة عيد ميلاده.

وتستضيف تركيا هذا العام مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في ولاية أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومن المخطط له أن تستضيف أنقرة الخريف المقبل قمة منظمة الدول التركية.

