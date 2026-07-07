أردوغان ونظيره الفنلندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.



جاء ذلك خلال لقائهما في أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وخلال اللقاء، أكد أردوغان أن الزخم في العلاقات التجارية بين تركيا وفنلندا أمرٌ يدعو إلى الارتياح، مشددا على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

وشدد على أهمية إظهار تضامن قوي بين دول الحلف خلال قمة الناتو في أنقرة، مؤكدا ضرورة عدم تجاهل إسهامات تركيا المحتملة في استراتيجية الأمن للاتحاد الأوروبي.



وقال إن الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا ينبغي أن تكون مكملة لدور حلف الناتو، وليس بديلا عنه.

كما أكد أردوغان أن تركيا تبذل جهودًا لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الحوار، مشددًا على مواصلة مساعيها لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون انقطاع.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.

