أردوغان: وقف "تورغف" مكن طلاب غزة من استكمال تعليمهم مجددًا خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس الوقف في إسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

الرئيس التركي في فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس وقف خدمة الشباب والتعليم التركي:

المساكن الطلابية للوقف فتحت أبوابها منذ تأسيسها لـ 47 ألفًا و542 طالبًا

يتم محاولة غرس انحرافات منافية للطبيعة البشرية مثل المثلية وأفكار وإيديولوجيات مشابه، في عقول الشباب من قبل بعض الجهات

سنحمي تاريخنا وهويتنا وقيمنا الثقافية والحضارية ولذلك سنربي جيلاً من الشباب لا ينجرف مع التيار بل يقوده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وقف خدمة الشباب والتعليم التركي "تورغف" مكّن طلابًا انقطعت دراستهم في قطاع غزة من استكمال مسيرتهم التعليمية من جديد.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس الوقف في إسطنبول، السبت.

وأوضح أردوغان أن المساكن الطلابية التابعة للوقف فتحت أبوابها منذ تأسيسها أمام 47 ألفًا و542 طالبًا، وأنها تقدم حاليًا خدماتها بمعايير عالية عبر 24 سكنًا طلابيًا في 9 ولايات بطاقة استيعابية تبلغ 6500 طالب.

وأشاد أردوغان بجهود الوقف في توفير المنح الدراسية والسكن والدعم النفسي والاجتماعي لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 2023، قائلاً: "الطلاب الذين انقطعت مسيرتهم التعليمية في غزة أعيدوا إلى المدرسة من جديد تحت مظلة وقف خدمة الشباب والتعليم التركي".

وأضاف: "كما تم توفير الدعم لأشقائنا الشباب المتضررين من الحرب في سوريا التي استمرت 13 عامًا ونصف في مجالات التعليم والاندماج الاجتماعي والسكن".

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لكل فرد من أسرة الوقف على هذه الجهود المبذولة بعناية فائقة.

ولفت إلى أن المؤسسات التي تحافظ على تماسك المجتمع وتنقله إلى المستقبل، وخاصة الأسرة، تتعرض للاستهداف من قبل جهات معينة.

وأردف: "يتم محاولة غرس انحرافات منافية للطبيعة البشرية مثل المثلية وأفكار وإيديولوجيات مشابهة في عقول الشباب من قبل هذه الجهات، وفي الوقت نفسه، يجلب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية مخاطر وتهديدات جديدة إلى جانب المزايا التي تقدمها".

وشدد أردوغان على ضرورة اليقظة واتخاذ التدابير في مواجهة هذا التهديد الذي يستهدف الإنسان والبشرية بشكل مباشر، مضيفًا: "لتحقيق ذلك، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء حماية مواردنا ومنظومة قيمنا التي تشكل جوهرنا، ولن ننظر إلى أنفسنا من خلال منظور الآخرين، ولن نحاول فهم أنفسنا أو تعريفها أو تحليلها بمعارف ومفاهيم غيرنا".

وتابع: "سنحمي تاريخنا وهويتنا وقيمنا الثقافية والحضارية بكل قوة ممكنة، ولتحقيق هذه الغاية، سنربي جيلًا من الشباب لا ينجرف مع التيار بل يقود مجريات الأحداث".