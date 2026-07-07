المأدبة أُقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بعيداً عن وسائل الإعلام..

أردوغان وعقيلته يقيمان مأدبة عشاء على شرف زعماء الناتو وزوجاتهم المأدبة أُقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بعيداً عن وسائل الإعلام..

أنقرة/ الأناضول

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان، مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين في القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وزوجاتهم.

وأقيمت المأدبة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

واستقبل أردوغان وعقيلته قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة وزوجاتهم على درج المبنى الرئيسي للمجمع الرئاسي.

والتقط أردوغان وعقيلته صورًا تذكارية مع المدعوين، كل على حدة، قبل انتقالهم إلى مأدبة العشاء.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور ممثلين عن الدول التركية الـ16 عبر التاريخ، يحملون أعلامها ويرتدون أزياءها العسكرية التاريخية، إلى جانب جنود يرتدون الأزياء الإنكشارية.

ولدى وصول القادة، عزفت فرقة "المهتر" الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الأناشيد العسكرية.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالمعزوفة التي قدمتها فرقة المهتر، معبرًا عن ذلك بإشارة "حسنًا" (OK).