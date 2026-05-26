أردوغان وشهباز شريف يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية

أنقرة/الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحسب منشور لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات من أجل الارتقاء بالعلاقات مع باكستان في كافة المجالات إلى مستويات أعلى.

وأشار إلى أن تركيا وباكستان، إلى جانب الدول الشقيقة، تبذل جهودا لإنهاء الصراع القائم في المنطقة وإرساء السلام والاستقرار.

واعتبر الرئيس التركي جهود الوساطة بأنها "ذات قيمة"، معربًا عن أمله في أن تتكلل المفاوضات بنتائج إيجابية.



كما هنأ الرئيس أردوغان خلال الاتصال رئيس الوزراء شهباز شريف والشعب الباكستاني الشقيق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



والأحد، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي.

والسبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، وأسفرت بعض تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

