أكد أردوغان ثقته بالمضي قدمًا في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات

أردوغان وسباييتش يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أكد أردوغان ثقته بالمضي قدمًا في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات

أنقرة / الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ميلويكو سباييتش العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة أنقرة، غداة مشاركة سباييتش في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي استضافتها تركيا بالمجمع الرئاسي الثلاثاء والأربعاء، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال اللقاء ثقته بالمضي قدمًا في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدًا أنهم سيبذلون جهودًا لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والصناعات الدفاعية والأمن، بحسب البيان.

وأعرب أردوغان عن سروره بأن منصة السلام في البلقان التي تم إنشاؤها تحت قيادة تركيا تعمل كأساس لبحث العديد من القضايا في البلقان، مثل أمن الحدود والطاقة والنقل، متوقعًا أن تساهم المنصة في السلام والهدوء والاستقرار.​​​​​​​

