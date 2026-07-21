أردوغان وسانشيز يبحثان العلاقات التركية الإسبانية والقضايا الإقليمية

إسطنبول / الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن أردوغان قدم تهانيه إلى سانشيز بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم.

كما أعرب أردوغان عن تقديره البالغ بفرحة فلسطينيي غزة الذين تابعوا المباراة وسط الركام عقب تتويج إسبانيا بالبطولة.

وأكد أن الموقف الإنساني والأخلاقي لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية وجد صدى وتقديرا في قلوب مشجعي كرة القدم حول العالم أيضا.

وأعرب أردوغان عن امتنانه لاستقبال سانشيز على هامش قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف أنه سيكون من دواعي سروره استقبال سانشيز مجددا في تركيا مطلع عام 2027 بمناسبة القمة الحكومية الدولية بين تركيا وإسبانيا.