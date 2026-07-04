أردوغان ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي السبت، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وأفاد أردوغان أن بلاده تعمل على رفع مستوى العلاقات مع كندا إلى مستوى أعلى في العديد من المجالات، وعلى رأسها التجارة والأمن وصناعة الدفاع والطاقة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أمله في أن يُسهم قمة قادة الناتو التي ستُعقد في أنقرة في تعزيز التعاون بين الحلفاء.

كما هنّأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي بمناسبة يوم كندا الموافق 1 تموز/يوليو.

