أردوغان ورئيس وزراء السودان يبحثان العلاقات ومستجدات الإقليم خلال استقبال أردوغان لكامل إدريس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال استقبال أردوغان لإدريس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وخلال اللقاء، أكد أردوغان أن الهدف هو الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر تقدما عبر الخطوات المتخذة والتي سيتم اتخاذها مستقبلا.



وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل دعمها القوي لسيادة السودان ووحدة أراضيه.

وشدد أن أنقرة تسعى إلى إنهاء الصراع في السودان وضمان الاستقرار، كما تدعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق ستستمر بالتزايد خلال هذه الفترة.