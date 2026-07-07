أردوغان وترامب يترأسان اجتماعا لوفدي البلدين

أنقرة / الأناضول



ترأس الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لوفدي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وضم الوفد التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى جانب عدد من المسؤولين أبرزهم رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، والسفير التركي لدى واشنطن سادات أونال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل ترامب إلى أنقرة للمشاركة في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).