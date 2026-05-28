أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

إسطنبول/ الأناضول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الرئيس أردوغان أكد خلال الاتصال بأنهم يعملون على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في جميع المجالات، لا سيما في التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية.

وأضاف أن تركيا ستواصل زيادة جهودها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما هنأ أردوغان نظيره تبون والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى.