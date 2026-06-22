خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي..

أردوغان والزيدي يبحثان ملفات النفط والمياه ومشروع "طريق التنمية" خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي..

ليث الجنيدي / الأناضول



بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، ملفات النفط والمياه ومشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، وسبل تعزيز العلاقات وتنميتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وقال البيان إنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات".

وأشار أن الاتصال "تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، والعمل المشترك من أجل تطوير آليات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية".

كما بحث الجانبان ملف المياه، وأكدا "أهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة تحقق مصالح البلدين"، وفق البيان.

وتم "بحث توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون في مجالات الغاز والزراعة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين العراق وتركيا".

وجرى التأكيد المشترك على "أهمية مشروع طريق التنمية الحيوي، ودوره الاستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة".

وأكدا على "المضي في تنفيذه، لما يمثله من أهمية كبيرة للعراق وتركيا".

ومشروع "طريق التنمية" يشمل طريقا بريا وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويعد "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط دول الخليج بأوروبا.

ولفت البيان إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة للزيدي إلى زيارة أنقرة.

وأشار إلى أنه من "المؤمل أن تكون نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، بهدف بحث الملفات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالشروع في تنفيذ طريق التنمية".

كما وجه الزيدي دعوة إلى الشركات التركية للاستثمار في العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وشدد على "أهمية دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وفي وقت سابق الاثنين، ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر منصة "إن سوسيال" أن أردوغان والزيدي بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس أردوغان إن بلاده تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات التركية–العراقية إلى مستويات متقدمة، مشيرا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية والنقل.

كما دعا الرئيس التركي رئيس الوزراء العراقي إلى زيارة تركيا لإجراء مشاورات شاملة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.