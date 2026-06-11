أكد أن تركيا تبذل ما بوسعها لضمان محاسبة مرتكبي الإبادة بغزة "أمام القانون والتاريخ"

أردوغان: نهاية من يسيرون على خطى هتلر لن تختلف عن نهايته أكد أن تركيا تبذل ما بوسعها لضمان محاسبة مرتكبي الإبادة بغزة "أمام القانون والتاريخ"

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نهاية من يسيرون على خطى الزعيم النازي أدولف هتلر، لن تختلف عن نهايته إن استمروا بنهجهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي، بالعاصمة التركية أنقرة.

وشدد الرئيس أردوغان، على أن إسرائيل تحولت في ظل إدارتها الحالية إلى "مصنع ينتج المواد الخام للفتنة وإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى بالمنطقة".

وأكد أن تركيا تبذل ما بوسعها لضمان محاسبة مرتكبي الإبادة بغزة "أمام القانون والتاريخ"، بالإضافة إلى مدِّها يد العون للمظلومين.

ولفت أردوغان، إلى أن "أولئك الذين يهاجمون منطقتنا كسمكة قرش اشتمت رائحة الدم سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا على الدماء التي سفكوها، ودعاء المظلومين الذي يهز عرش السماء سيأخذ بتلابيب الظالمين عاجلا أم آجلا".

وأضاف: "ليتذكر من يسيرون اليوم على خطى هتلر، أنهم إن استمروا على هذا النهج، فسيكون مصيرهم كمصير سائر الطغاة في التاريخ".