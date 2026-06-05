أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء في رسالة نشرها بمناسبة أسبوع البيئة التركي واليوم العالمي للبيئة..

إسطنبول / الأناضول



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حكومته تواصل تنفيذ العديد من المشاريع المهمة في إطار رؤية "تركيا أكثر خضرة ونقاء"، تشمل إدارة النفايات، والتقنيات الصديقة للمناخ، وحملات التشجير.

جاء ذلك في رسالة نشرها عبر حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة أسبوع البيئة التركي، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو/ حزيران.

وقال أردوغان: "آمل أن يسهم أسبوع البيئة في تركيا واليوم العالمي للبيئة، اللذان نحتفل بهما هذا الأسبوع عبر فعاليات مختلفة، في زيادة الوعي المجتمعي من أجل ترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة".

وأضاف "نعمل على العديد من المجالات المهمة، من إدارة النفايات إلى التقنيات الصديقة للمناخ، ومن حملات التشجير إلى الاستخدام الفعّال لموارد الطاقة، ومن تحسين جودة الهواء والمياه والتربة، ضمن هدف تركيا أكثر خضرة ونقاء".

وأردف أردوغان: "سنواصل بذل الجهود لحماية البيئة، التي هي أمانة الله لنا، وتركها لأبنائنا بشكل أجمل وأكثر تطورا".

