في رسالة وجهها لحفل افتتاح "أسبوع العالم التركي" في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمناسبة الذكرى المئوية للمؤتمر الأول لعلماء "التركولوجيا" (الدراسات التركية)

أردوغان: نعمل على تعميق التعاون في العالم التركي في رسالة وجهها لحفل افتتاح "أسبوع العالم التركي" في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمناسبة الذكرى المئوية للمؤتمر الأول لعلماء "التركولوجيا" (الدراسات التركية)

باكو/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعمل على تعميق التعاون وتوسيعه بين دول العالم التركي.

جاء ذلك في رسالة وجهها لحفل افتتاح "أسبوع العالم التركي" في العاصمة الأذربيجانية باكو، الاثنين، بمناسبة الذكرى المئوية للمؤتمر الأول لعلماء "التركولوجيا" (الدراسات التركية)، وتلاها نائب وزير الثقافة والسياحة التركي غوكهان يازغي.

وذكَّر أردوغان بأن نخبة من المثقفين من مختلف أنحاء العالم التركي اجتمعوا قبل قرن في باكو بهدف تعزيز الوعي بالتاريخ والحضارة المشتركة على أسس العلوم الحديثة.

وأشار إلى أن تركيا تعمل يوما بعد يوم على تعميق وتنويع أنشطتها ضمن مؤسسات التعاون التركي، التي تمثل تجسيدا للتعاون المؤسسي في العالم التركي.

ولفت إلى أن أصدق أمنيات تركيا هي أن يحافظ العالم التركي على تاريخه المشترك ولغته وثقافته، وأن يبني "القرن التركي" مستندا إلى القوة التي يستمدها من ماضيه العريق.

وأعرب عن أمله في أن تكون قمة منظمة الدول التركية في أنقرة، الخريف المقبل، "محطة مفصلية توجه هدفنا المتمثل في تعزيز وحدة العالم التركي".

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزباكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.