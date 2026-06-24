أردوغان: نعمل على إطار قانوني لتسريع تفكيك تنظيم "بي كي كي"

[1/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[2/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[3/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[4/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[5/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[6/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[7/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[8/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[9/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[10/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[11/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[12/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[13/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[14/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[15/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[16/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[17/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[18/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[19/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[20/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[21/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[22/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[23/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[24/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

[25/25] كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته تعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تفكيك تنظيم "بي كي كي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.