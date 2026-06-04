في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره النيجري عبد الرحمن تشياني في أنقرة

أردوغان: نطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره النيجري عبد الرحمن تشياني في أنقرة

أنقرة/ الأناضول

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والربح المتبادلين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الخميس، مع نظيره النيجري عبد الرحمن تشياني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن تركيا "تقف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في حربها ضد المنظمات الإرهابية التي تزعزع الاستقرار في إفريقيا وخاصة بمنطقة الساحل".

وأضاف: "نواصل تطوير علاقاتنا مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والربح المتبادلين".

وذكر أردوغان، أن النيجر تعد من أبرز الدول الصديقة والشقيقة في إفريقيا والتي تربطها بتركيا علاقات تاريخية عميقة.

وأكد أن العلاقات مع القارة الإفريقية ذات أهمية استراتيجية يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتتطور يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن الاجتماعات الثنائية اليوم تؤكد عزم البلدين على تعزيز العلاقات القائمة، وأن تركيا تدعم مسيرة النيجر التنموية بكل ما أوتيت من قوة.

ولفت أردوغان، أنهم أجروا تقييما شاملا للعلاقات بين البلدين ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والطاقة والتعدين والتجارة والاستثمارات والتعليم والصحة والزراعة.

كما بحث الجانبان فرص الاستثمار في النيجر، واتفقا على إنشاء مرفق اقتصادي وتجاري مشترك، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات.

وذكر أردوغان، أن مستشفى الصداقة التركية النيجرية يسهم في تعزيز البعد الإنساني للعلاقات مع النيجر، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الإدارية والمدنية فيها.

وأشار إلى أن وقف المعارف التركي يقدم في العاصمة نيامي، التعليم لأكثر من 1700 طالب في 12 مدرسة، كما يتلقى نحو 500 طالب من النيجر تعليمهم العالي في تركيا.

وأشاد الرئيس أردوغان، بجهود قوات الأمن النيجرية، بقيادة تشياني، في مكافحة الإرهاب.

وأوضح أنهم قيّموا فرص تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري والاستخباراتي.

وأعرب أردوغان، عن اعتقاده برؤية نتائج إيجابية من الاجتماعات التي سيعقدها الوفد الزائر مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس أردوغان، نظيره تشياني، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

والخميس، وصل تشياني، إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أردوغان.