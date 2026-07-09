أردوغان: نرغب بتعميق التعاون مع ألبانيا في الصناعات الدفاعية خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما غداة قمة "الناتو" في أنقرة

أنقرة / الأناضول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس عن رغبة بلاده بتعميق التعاون مع ألبانيا خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في العاصمة أنقرة، غداة مشاركة الأخير في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي استضافتها تركيا بالمجمع الرئاسي الثلاثاء والأربعاء.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن أردوغان وراما بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.

وشدد الرئيس أردوغان خلال اللقاء على أن بلاده تعمل على المضي قدمًا في العلاقات بين البلدين، بحسب البيان.

وأوضح الرئيس التركي أن قمة "الناتو" التي عقدت في أنقرة أظهرت بشكل قاطع قوة تضامن التحالف.

ولفت البيان إلى أن أردوغان وجه دعوة لراما لحضور قمة المناخ "كوب 31" في أنطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وعلى مدار الثلاثاء والأربعاء، جرت في أنقرة فعاليات النسخة 36 لقمة الناتو، وهي المرة الثانية التي تستضيفها تركيا بعد 22 عامًا من قمة إسطنبول بالعام 2004، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط.

