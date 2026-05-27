أردوغان: نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم تصريحات الرئيس التركي بعد أدائه صلاة العيد في مسجد تشامليجا الكبير بمدينة إسطنبول

إسطنبول / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه على يقين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم، بسبب ما ارتكبه من ظلم بحق الفلسطينيين في غزة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى الأربعاء بعد أن أقام صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأفاد الرئيس التركي بأن لعيد الأضحى خصوصية تميزه، مبينا أنه "يجسد معاني التسليم والطاعة لله".

وأشار إلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات، "حيث تجلت قيم التقرب والتسليم والوحدة"، لافتا إلى بدء عودة الحجاج.



ودعا أردوغان للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم، وأن يرزق الأمة الإسلامية جمعاء الترابط والوحدة.

وقال: "قبل كل شيء، عشنا قضية فلسطين وشهدنا ما يحدث بغزة، ما يحدث في فلسطين وغزة يمثل بالنسبة لنا في هذا العيد موقفًا خاصا".

وأضاف: "أنا على يقين بأن هذا الظالم المدعو نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بإذن الله، ونأمل أن نرى ذلك قريبا، وأن نعيشه جميعا معا".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يكون عيد الأضحى وسيلة لوحدة العالم الإسلامي واتحاده.

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة الهجري، واليوم الأربعاء هو أول أيامه لهذا العام 1474.

