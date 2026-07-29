صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنهم يتخذون خطوات حازمة لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة والتكنولوجيا.

أردوغان: نتخذ خطوات لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي للإنتاج والتكنولوجيا صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنهم يتخذون خطوات حازمة لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة والتكنولوجيا.

أنقرة/ الأناضول

الرئيس أردوغان في كلمة للرئيس التركي عقب الاجتماع الحكومي بأنقرة:

- تركيا تدير بنجاح الصدمات المتعددة في ظل الظروف العالمية الراهنة

- الاقتصاد التركي صامد رغم الصراعات في المنطقة

- عند زوال عقبة الإرهاب سيبدأ الاقتصاد التركي في كتابة قصة جديدة على جميع الأصعدة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنهم يتخذون خطوات حازمة لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة والتكنولوجيا.

وفي كلمة عقب الاجتماع الحكومي بأنقرة، أوضح الرئيس أردوغان، أن تركيا تدير بنجاح الصدمات المتعددة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تشهد بروز أزمة جديدة كل يوم.

وقال: "نتخذ خطوات حازمة لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة والتكنولوجيا".

وأكد الرئيس أردوغان، أن "الاقتصاد التركي صامد رغم الصراعات في المنطقة ونبذل جهودا خاصة لإبقاء تأثير تكاليف الحرب عند أدنى مستوى".

وذكر أنه عند زوال عقبة الإرهاب سيبدأ الاقتصاد التركي في كتابة قصة جديدة على جميع الأصعدة.

وأوضح الرئيس التركي أن الإرهاب كان في مقدمة المشكلات التي كلفت البلاد أثمانًا باهظة، وأن آثار الإرهاب انعكست سلبًا على العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها النمو والصادرات والتوظيف.

ولفت إلى أن تكلفة الإرهاب على الاقتصاد التركي بلغت 511 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، و5 آلاف و800 دولار من متوسط دخل الفرد، و110 مليارات دولار من الصادرات.

وأشار أردوغان، إلى أن خسائر التوظيف وصلت إلى 2.5 مليون فرصة عمل، وأن إجمالي التكلفة المباشرة وغير المباشرة للإرهاب على تركيا تجاوز 2.3 تريليون دولار.

وأكد قائلا: "عند زوال عقبة الإرهاب سيبدأ الاقتصاد التركي في كتابة قصة جديدة على جميع الأصعدة".