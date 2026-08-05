أردوغان: نأمل أن يسهم قانون "التضامن الوطني" في إنهاء خطر الإرهاب بتركيا تعليقا على مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" المعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"..

أنقرة/ الأناضول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن أمله في أن يسهم مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" في تخليص تركيا من تهديد الإرهاب بشكل دائم.

وقال أردوغان، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "مشروع القانون، الذي أُعدّ ثمرة مشاورات شاملة، قُدم اليوم إلى البرلمان بتوافق واسع يعكس إرادة شعبنا العزيز في التوصل إلى حل".

وأضاف: "آمل أن تثمر هذه الخطوة نتائج إيجابية تسهم في تخليص تركيا نهائيا من تهديد الإرهاب، وتعزيز وحدتنا وتضامننا الوطني، وترسيخ أجواء السلام والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

وتابع: "أتوجه بالشكر إلى الكتل البرلمانية لأحزابنا السياسية وأعضاء البرلمان، ولا سيما رئيس حزب الحركة القومية، السيد دولت بهتشلي، شريكنا في تحالف الشعب، على مساهماتهم في إعداد مشروع القانون ودعم هذه العملية".

وكانت رئاسة البرلمان التركي تسلمت، في وقت سابق الأربعاء، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام، والإجراءات القانونية ذات الصلة، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق ذلك، ويُنشر في الجريدة الرسمية.