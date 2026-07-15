أردوغان: من خابت آمالهم ليلة 15 يوليو ما زالوا يترقبون الفرص
الرئيس التركي قال إن عناصر تنظيم "غولن" الذين "باعوا أنفسهم مقابل دولار واحد" يواصلون خدمة "ألد أعداء تركيا"..
15 يوليو 2026•تحديث: 15 يوليو 2026
أنقرة/ الأناضول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات.
جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
وأكد أن البرلمان التركي الذي قاوم المحتلين وهزمهم قبل قرن من الزمن، لم يرضخ ليلة الخيانة (15 يوليو) أيضا لأدوات الإمبريالية.
[1/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[2/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[3/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[4/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[5/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
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[1/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[2/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[3/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[4/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[5/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.
[6/16]
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وأفاد أن إرهابيي تنظيم "غولن" الذين باعوا أنفسهم مقابل دولار واحد يواصلون خدمة ألد أعداء تركيا. وأشار أن تصدي الشعب التركي بصدوره أحبط هذا المخطط القذر ليرمى معه هذا المشروع الإمبريالي في سلة المهملات.
وأضاف أن تصفية تنظيم غولن وراء جميع النجاحات التي حققتها تركيا خلال العقد الأخير من الصناعات الدفاعية إلى الاقتصاد ومن الأمن إلى السياسة الخارجية.
وأردف: "لا يساور أحد الشك في أن (قرن تركيا) الذي كان تنظيم غولن يعيقه قد بدأ بالفعل وبإذن الله لن تستطيع أي قوى مظلمة الوقوف في طريقه".
وقال: "علينا ألا ننسى أننا نواجه عقلية تستغل إمكانات الديمقراطية وتتسلل إلى مؤسسات الدولة لاكتساب القوة ثم توجه السلاح إلى أبناء شعبها".
يتبع///
أردوغان: من خابت آمالهم ليلة 15 يوليو ما زالوا يترقبون الفرص