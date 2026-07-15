أردوغان: من خابت آمالهم ليلة 15 يوليو ما زالوا يترقبون الفرص

[1/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

[2/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

[3/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

[4/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

[5/16] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين خابت آمالهم خلال محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016، ما زالوا يترقبون الفرص لتحقيق أهدافهم الخبيثة، على الرغم من مرور 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة في البرلمان التركي الأربعاء خلال إحياء الذكرى العاشرة لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو 2016، ونفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

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