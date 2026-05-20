أردوغان لترامب: سنواصل دعم المبادرات البنّاءة لحل قضايا المنطقة الرئيسان بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن أنقرة ستواصل دعمها للمبادرات البنّاءة المطروحة لحل القضايا الخلافية في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء، حسبما ذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، في تدوينة نشرتها عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وتناول الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار أردوغان، إلى أنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار في مسار الصراع بالمنطقة "تطورا إيجابيا".

وعبّر عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل معقول بشأن القضايا الخلافية.

وتعهد الرئيس التركي بمواصلة الدعم للمبادرات البنّاءة المطروحة في هذا الصدد.

ومساء الاثنين، أعلن ترامب، في تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، إنه قرر تعليق هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء على إيران عقب طلب تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وقال ترامب إنه أصدر تعليمات "بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في أي لحظة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وفي ملف آخر، أكد الرئيس أردوغان، لنظيره الأمريكي، أن ترسيخ بيئة الاستقرار في سوريا يُعد مكسبا مهما للمنطقة برمتها.

وشدد على أن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع.

كما أشار أردوغان، إلى ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع في لبنان.

وتطرق الرئيسان خلال الاتصال إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

وفي هذا الصدد، قال أردوغان، إن تحضيرات تركيا مستمرة من أجل القمة.

ولفت إلى أن تركيا تبذل أقصى الجهود لضمان نجاح القمة من جميع الجوانب.

الرئيس أردوغان، قدم أيضا تعازيه لنظيره الأمريكي على خلفية الهجوم الشنيع الذي استهدف مسجدا في مدينة سان دييغو الأمريكية، الاثنين الماضي.

وأكد أن تركيا ترفض جرائم الكراهية كهذه أيا كانت الجماعة الدينية المستهدفة.

ومساء الاثنين، تعرَّض المركز الإسلامي في سان دييغو لهجوم مسلح نفذه شخصان مجهولا الهوية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وانتحار المهاجمين.

وأفاد مسؤولون أمنيون، بأن المهاجمين انتحرا، وأن التحقيقات جارية في الحادث، ويتم التعامل معه على أنه "جريمة كراهية".