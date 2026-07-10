في كلمة له خلال حفل تخرج ضباط أركان بجامعة الدفاع الوطني...

أردوغان: لا يمكننا إسناد أمن تركيا إلى أي طرف ولن نتنازل عن أمننا القومي في كلمة له خلال حفل تخرج ضباط أركان بجامعة الدفاع الوطني...

إسطنبول / الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن أنقرة لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تخرج ضباط أركان بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول.

وقال أردوغان "لا يمكننا أن نُسند أمن تركيا إلى أي طرف ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي".

وأضاف أن "الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات بل تُدار أيضا من خلال الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي".

وأشار إلى أن "تركيا تمضي قدما لتكون إحدى أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا".

يتبع/////