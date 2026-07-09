أردوغان: قمة الناتو أظهرت الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي

أنقرة/ الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

تركيا ليست مجرد دولة مستضيفة بل هي حليف محوري يساهم بشكل مباشر في قدرات الحلف الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات

أظهرت "قمة أنقرة" التي استمرت يومين أن تركيا فاعل يوجه الأجندة الأمنية للناتو

تركيا إحدى أقوى الفاعلين في الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي استضافتها العاصمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الخميس.

وقال الرئيس أردوغان: "تركيا ليست مجرد دولة مستضيفة بل هي حليف محوري يساهم بشكل مباشر في قدرات الحلف الدفاعية والدبلوماسية وحل الأزمات".



وذكر أن "رؤية الناتو 3.0" تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا وضمان تكيف الحلف بشكل أكثر استعدادا مع المرحلة الجديدة.

وأكد أن "تركيا إحدى أقوى الفاعلين في الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبرتها الدبلوماسية وإمكانات صناعاتها الدفاعية".

وعن لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس أردوغان: "أعتقد أنه سيفضي إلى نتائج ملموسة تتماشى مع تطلعات بلدنا في مجال الصناعات الدفاعية وخاصة فيما يتعلق ببرنامجي (مقاتلتي) إف 35 وقآن".

وبخصوص دور أنقرة في الأحداث الدولية، قال أردوغان: "بينما تحافظ تركيا على قنوات الاتصال مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا فإنها تواصل الدفاع عن الدبلوماسية والسلام في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة".

وأكد أن تركيا تواصل الدفاع عن نهجها القائم على وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار والتعاون متعدد الأطراف في ملفات غزة ولبنان وليبيا.

يتبع///