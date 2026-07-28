أردوغان: شهداء الإعلام في غزة سيبقون محل تقدير ووفاء خلال مشاركته في الدورة الثانية لـ"مجلس الاتصال" التي تنظمها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

أنقرة / الأناضول



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الإعلاميين الذين استشهدوا في قطاع غزة الفلسطيني، سيبقون محل تقدير ووفاء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثانية لـ"مجلس الاتصال" التي تنظمها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف في هذا الصدد: "أستذكر الإعلاميين الذين استشهدوا خلال أداء رسالتهم المهنية، وفي مقدمتهم شهداء الإعلام في قطاع غزة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، هؤلاء سيبقون محل تقدير ووفاء".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم مخرجات الدورة الثانية لمجلس الاتصال في تعزيز القدرات الاتصالية لتركيا على المستويين الوطني والدولي.

وفي سياق حديثه عن التطورات التقنية، قال أردوغان إن العالم يعيش مرحلة تتسارع فيها وتيرة الوصول إلى المعلومات وانتشارها.

وأوضح أن التطورات المتلاحقة في تقنيات الأقمار الصناعية والاتصالات تتيح وصول أي حدث يقع في أي مكان من العالم إلى مليارات الأشخاص خلال دقائق، بل ثوانٍ.

ولفت أردوغان إلى أن وسائل الإعلام الجديدة والمنصات الرقمية رفعت بشكل كبير سرعة إنتاج المعلومات وتداولها.

وأضاف أن المهام التي كانت تستغرق في السابق ساعات أو أياما أو أسابيع، بات إنجازها ممكنا خلال دقائق بفضل التقنيات الحديثة، ولاسيما بعد دخول نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مختلف القطاعات، من التعليم والإعلام إلى النقل والتجارة والصحة والزراعة.

في المقابل، حذّر الرئيس التركي من المخاطر المتزايدة التي تفرضها هذه التقنيات، مبينا أن الأدوات التي تتمحور حول المعلومات والبيانات لا تقتصر على نقل المعرفة، بل تؤثر أيضا في طريقة التفكير والتعامل مع الأحداث.

وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تحدد إلى حد كبير القضايا التي تحظى بالاهتمام، وطريقة تناولها، بل وحتى طبيعة ردود الفعل تجاهها.

وأكد أردوغان أن هذا الواقع الجديد يحمل مخاطر على المستويين الفردي والمجتمعي، لما له من آثار نفسية واجتماعية قد تهدد القيم والثقافة.