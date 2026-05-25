أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها بمناسبة "أسبوع الأسرة الوطني" الذي يوافق الأسبوع الأخير من مايو..

إسطنبول/ الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن حكومته ستواصل جهودها الرامية لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة "أسبوع الأسرة الوطني" الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من مايو/ أيار كل عام.

وشدد أردوغان على أهمية المؤسسة الأسرية في الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية والمعنوية.

وأعرب عن تمنياته بأن يعود "أسبوع الأسرة الوطني" بالخير على البلاد والشعب وكافة الأسر.

وقال إن الأسرة تمثل "مدرسة تُصان فيها الهوية والثقافة، وتُحفظ فيها القيم الوطنية والروحية".

وأكد أن حماية هذه المؤسسة ونقلها إلى الأجيال القادمة، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وشعبها.

وأضاف: "سنواصل بعزم جهودنا الرامية إلى حماية الأسرة وتعزيزها، انطلاقا من شعار: فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي".