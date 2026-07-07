في تدوينة للرئيس التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعقيبا على لقائه بترامب في أنقرة..

أردوغان: سنتوصل لنتائج إيجابية مع واشنطن بشأن العديد من القضايا في تدوينة للرئيس التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعقيبا على لقائه بترامب في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته في التمكن من التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال بين بلاده والولايات المتحدة، بفضل علاقاته القوية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تدوينة للرئيس التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعقيبا على لقائه بترامب في أنقرة.

وقال أردوغان: "يسرني أن أستضيف صديقي العزيز الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب الذي يجري زيارة رسمية إلى بلادنا بمناسبة قمة الناتو بأنقرة".

وأضاف: "سنتمكن من التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالنا بفضل تضامننا وعلاقاتنا القوية مع الرئيس ترامب".