خلال لقاء الرئيس التركي مع نظيره السلوفاكي بيتر بيليغريني في أنقرة

أردوغان: جهود الاتحاد الأوروبي في الدفاع يجب أن تكمِّل دور الناتو خلال لقاء الرئيس التركي مع نظيره السلوفاكي بيتر بيليغريني في أنقرة

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جهود الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع يجب أن تكون مكمِّلة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس سلوفاكيا بيتر بيليغريني في العاصمة أنقرة، الخميس، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

ويأتي اللقاء غداة مشاركة بيليغريني في القمة 36 لحلف "الناتو" التي استضافتها تركيا بالمجمع الرئاسي في أنقرة الثلاثاء والأربعاء.

وأفادت دائرة الاتصال أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن أردوغان أكد خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف تركيا وسلوفاكيا في مجالي التجارة والاستثمار.

وأضافت أن أردوغان شدد على أن تعزيز الركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو أمر مهم.

وأوضح أردوغان أن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا عبر الوسائل الدبلوماسية، وتواصل العمل بشكل مكثف من أجل إرساء الهدوء والاستقرار في قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية.