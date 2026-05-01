أردوغان: "تي آر تي" تعكس صوت تركيا وثقافتها للعالم

إسطنبول / الأناضول



قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التركية (تي آر تي)، تعكس صوت تركيا وثقافتها للعالم أجمع.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، هنأ فيها أردوغان مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية بمناسبة الذكرى السنوية الـ62 لتأسيسها (1 مايو/أيار 1964).

وأكد أردوغان أن المؤسسة "تعكس صوت تركيا وقيمها وتاريخها وثقافتها إلى العالم أجمع".

وأوضح أن المؤسسة تقدم خدمة مهمة للمواطنين من خلال نهج إعلامي مسؤول ومحايد وملتزم بالمبادئ.

وعبّر أردوغان عن تهانيه الحارة للمؤسسة بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيسها، سائلا الله التوفيق لجميع العاملين فيها.