أردوغان: توترات المنطقة أبرزت أهمية العلاقات التركية الأوروبية

أنقرة/ الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التوترات التي تشهدها المنطقة، أبرزت مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وفون دير لاين تناولا خلال المكالمة الهاتفية، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد للمسؤولة الأوروبية سعي تركيا للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في المنطقة، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في استمرار الصراعات في المنطقة وتواصل انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك القرصنة.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل.

كما شدد على أنه سيكون من المفيد مشاركة تركيا في المبادرات المتعلقة باستراتيجيات الأمن الأوروبية، مؤكداً على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل/ نيسان فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قادة السعودية والإمارات وقطر أبلغوه بأن المباحثات مع إيران "اقتربت من التوصل إلى اتفاق"، ما دفع واشنطن إلى تأجيل هجومها ضد طهران "لفترة مؤقتة".