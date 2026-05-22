أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة كلمة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية

إسطنبول / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أثبتت مجددا أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية.

ولفت إلى أن إسطنبول تستضيف للمرة الثانية اجتماعا مهما يُبحث فيه أمن الطاقة ودبلوماسية الموارد والتعاون العالمي، مشيرا إلى مشاركة ممثلين بارزين من مختلف أنحاء العالم في القمة.

وأوضح أن القمة التي تعقد هذا العام تحت عنوان "أمن الطاقة في المشهد العالمي المتغير: الترابط والتعاون"، ستتناول مختلف القضايا الراهنة إلى جانب التهديدات والفرص في مجالات الطاقة والتعدين والمعادن الحرجة والهيدروكربونات.

وأعرب عن ثقته بأن القمة ستساهم في تعزيز التعاون بين الدول في مجال الطاقة.

وأكد أن الطاقة أصبحت أكثر أهمية في كل المجالات من الحياة اليومية إلى السياسة الدولية، قائلا إن أمن إمدادات الطاقة بات عنصرا أساسيا في الأمن القومي والتنمية والاستقلال والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن النفط والغاز لا يزالان مصدرين استراتيجيين، وأن تأمينهما بشكل مستقر وفعّال من حيث التكلفة بات يحمل أهمية أكثر للدول.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة في المنطقة أبرزت أهمية أمن الطاقة من جهة، كما أظهرت مستوى الترابط بين الدول من جهة أخرى.

ولفت إلى أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كان من بين أولى القضايا التي طُرحت مسألة تأمين إمدادات الطاقة، وسلامة خطوط نقل الغاز الطبيعي والنفط.

وأردف أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، أثرت سلبا بشكل كبير على إمدادات الطاقة والتجارة.

وقال: "شهدنا ارتفاعات في أسعار النفط والغاز الطبيعي وصلت إلى نحو 50 بالمئة. ولم تقتصر الأزمة على الأسعار، بل ظهرت أيضًا مشكلات جدية في إمدادات الطاقة".

وأضاف أنه "لا تزال ارتدادات هذا التوتر الجيوسياسي تؤثر على الحياة اليومية والإنتاج والسياحة والنقل الجوي والاقتصاد".

وشدد على أن تركيا تعد أقوى جسر ونقطة عبور وتقاطع بين المناطق الجغرافية الغنية بمصادر الطاقة والدول التي تحتاج إلى هذه الموارد.

وذكر أن تركيا ورغم كل الاستفزازات، أدت دورا متوازنا عبر البقاء خارج الحروب وترجيح الدبلوماسية والحوار، ما جعلها لاعبا أساسيا في مسار السلام ونقل الطاقة.

وأشار إلى أن تركيا تملك بنية تحتية ضخمة في مجال الطاقة، تمكنها من استيراد الغاز من أكثر من 50 شركة في 39 دولة.

وأضاف: "جعلنا تركيا أحد أقوى مراكز الطاقة بأوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت وحدات التخزين وإعادة التغويز والتخزين وخطوط الأنابيب".

وتابع: "من خلال الاستثمارات الجديدة، سنرفع القدرة اليومية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال من 161 مليون متر مكعب حاليا إلى 200 مليون متر مكعب".

ولفت إلى أن الإنتاج اليومي في حقل صقاريا للغاز وصل إلى 9.5 ملايين متر مكعب.

كما شدد على أن أعمال الحفر والاستكشاف التي تجريها تركيا في المياه الصومالية ذات أهمية تاريخية كونها الأولى التي تنفذها في أعماق البحار خارج البلاد.

وأفاد بأن تركيا تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط.

وأكد عزم تركيا تحقيق نجاحات أكبر في مجالات الطاقات والتعدين والموارد الطبيعية.

وقال: "الاستقلال التام في مجال الطاقة يعد الهدف الأسمى لبلادنا كما في الصناعات الدفاعية".

