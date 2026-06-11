في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي بأنقرة

أردوغان: تركيا ستصبح بمصاف الدول المنتجة لأدوية مستخرجة من البلازما في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي بأنقرة

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستصبح في مصاف الدول المنتجة للأدوية الحيوية المستخرجة من البلازما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن تركيا ستنتج أدوية مهمة مستخرجة من بلازما الدم من خلال مشروع "بروتورك"، لتصبح في مصاف الدول المنتجة لهذه الأصناف من الأدوية الحيوية.

وأضاف: "سيتم قريبا وضع حجر الأساس لمصنع بروتورك في منطقة تشوبوق بأنقرة، والذي يمتد على مساحة 130 ألف متر مربع".

وبيّن أردوغان، أنه من خلال المشروع المذكور، ستنتج تركيا محليا الأدوية الحيوية المستخلصة من الدم، لاستخدامها في علاج أمراض مثل السرطان والحروق وأمراض جهاز المناعة والهيموفيليا (الناعور).

وأكد أن المشروع سيمكن تركيا من الانضمام إلى الدول المنتجة لهذه الأدوية، وإنهاء الاعتماد على الخارج في هذا المجال.

كما أشار أردوغان، إلى أن العمل مستمر لإنشاء مصنع لإنتاج أكياس الدم في منطقة سيليفري بإسطنبول.

وتابع: "مع اكتمال هذا المشروع، سننتج نحو 3 ملايين كيس دم سنويا محليا، ما سيسهم في خفض كلفة الاستيراد، البالغة مليار ليرة تركية (نحو 21.7 مليون دولار) إلى الصفر".