أردوغان: تركيا دولة تنتج الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم الرئيس التركي: أظهرنا هذه السمة أمام العالم من خلال مناورات "أفس-2026" الأسبوع الماضي بمشاركة 50 دولة

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تتميز في المنطقة والعالم بوصفها منتجة للأمن والاستقرار.

جاء ذلك في اتصال أجراه معه وزير الدفاع التركي يشار غولر، خلال زيارة أجراها الأخير إلى مركز لحرس الحدود بولاية أدرنة شمال غربي البلاد في اليوم الأول من عيد الأضحى.



وخلال معايدته الجنود الأتراك أجرى غولر اتصالا هاتفيا مع الرئيس أردوغان وأحال الكلمة له ليوجه خطابه إليهم، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وهنأ الرئيس أردوغان الجنود الأتراك بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل اليوم.

وتابع قائلا: "إن الحروب والأزمات والصراعات التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة أظهرت بشكل لا يدع مجالا للشك أهمية أمن الحدود".

وأشار إلى أن الدول التي تأخرت أو قصرت بحماية حدودها باتت تواجه مشكلات كبيرة، وهو ما ظهر جليا خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف: "نحن، والحمد لله، دولة تتميز في منطقتنا والعالم بوصفها منتجة للأمن والاستقرار، سواء على صعيد أمن الحدود أو حماية مجالاتنا البرية والجوية والبحرية".



وأردف: "وقد أظهرنا هذه السمة مجددا أمام العالم من خلال مناورات ’أفس-2026‘ التي اختتمناها الأسبوع الماضي بمشاركة عناصر من 50 دولة صديقة وشقيقة وحليفة".

وبمشاركة أكثر من 10 آلاف عسكري من 50 دولة، بدأت في 16 أبريل/ نيسان الماضي مناورات "أفس-2026" بولاية إزمير غربي تركيا واختتمت فعالياتها في 21 مايو/ أيار الجاري.

وتعتبر مناورات "أفس" أكثر من مجرد نشاط تدريبي عسكري، وينظر إليها كدليل هام على نهج تركيا الأمني ​​الذي يعطي الأولوية للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.