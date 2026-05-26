أردوغان: تركيا تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير

إسطنبول / الأناضول

** الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تبرز كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة.

وفي رسالة مصورة نشرها بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل غدا الأربعاء، أعرب أردوغان عن أمله بأن تعود هذه الأيام المباركة بالخير على تركيا والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

وعبر عن تضامنه وشعبه مع "الذين يستقبلون هذا العيد بحزن وألم وحرقة في قلوبهم" لا سيما الفلسطينيين في قطاع غزة، مهنئا إياهم بعيد الأضحى.

وأشار الرئيس التركي إلى أن منطقة الشرق الأوسط والعالم يمران بمرحلة يتصاعد فيها التوتر.

وأضاف: "رغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل باستهتار الاحتلال والدمار والمجازر والاستيطان غير القانوني من غزة إلى الضفة ومن القدس الشرقية إلى لبنان".

ولفت إلى أن الآثار السلبية للحرب التي اندلعت بفعل استفزازات ومخططات إسرائيل ملموسة بعدة مجالات مثل الطاقة والزراعة والتجارة والنقل والاقتصاد والأمن.

وتابع: "في فترة تعاني بها منطقتنا من الأزمات تبرز تركيا كواحة استقرار تحظى بالتقدير بفضل اقتصادها وكوادرها المؤهلة وجبهتها الداخلية المحصنة".

وأردف: "رغم الانتقادات والعقبات، نجني ثمار سياساتنا المستمرة منذ 23 عاما في كل المجالات، لا سيما في الصناعات الدفاعية".

وأوضح أن تركيا ارتقت من حجم اقتصادي قدره 238 مليار دولار إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار.

وأضاف أن بلاده رفعت قيمة صادراتها السنوية من 36 مليار دولار إلى 276 مليار دولار، وصادراتها الدفاعية والجوية من 248 مليون دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن "تركيا تسطر قصة نجاح قل نظيرها في العالم".

وأكمل: "حالما تهدأ الأمور من حولنا بإذن الله، ستكون تركيا من النجوم الساطعة في العصر الجديد، ونحن نبذل كل ما يلزم لتحقيق ذلك، ومسار ’تركيا بلا إرهاب‘ أحد هذه الخطوات".

وتابع: "إن عزمنا على تخليص أمتنا من هذه الآفة (الإرهاب)، التي كلفت البلاد أكثر من تريليوني دولار اقتصاديا، راسخ لا يتزعزع، ونحن نمضي في الطريق بثبات وسرعة".

وفي إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في 12 مايو/ أيار من العام الماضي، قراره حلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وفي فبراير/ شباط 2025، دعا أوجلان إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.