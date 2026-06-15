الرئيس التركي خلال مراسم افتتاح "مطار أنقرة": - عام 2026 يشهد استضافة تركيا سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى، بينها قمة قادة الناتو في أنقرة خلال يوليو

أردوغان: تركيا باتت قلب الدبلوماسية الدولية بفضل موقعها الاستراتيجي الرئيس التركي خلال مراسم افتتاح "مطار أنقرة": - عام 2026 يشهد استضافة تركيا سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى، بينها قمة قادة الناتو في أنقرة خلال يوليو

أنقرة/ الأناضول

- تركيا تزداد أهمية على صعيد الحركة الدبلوماسية مع تنامي ثقلها في السياسة العالمية

- الموقع الاستراتيجي يتيح لها الوصول إلى 67 دولة يقطنها نحو 1.5 مليار نسمة خلال أربع ساعات طيران فقط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت قلب الدبلوماسية الدولية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط 67 دولة يقطنها 1.5 مليار نسمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مراسم افتتاح "مطار أنقرة" وطرق الربط المؤدية إليه.

وأشار أردوغان إلى أن عام 2026 يشهد استضافة تركيا سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى، بينها قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة خلال يوليو/تموز المقبل.

وتابع: "تركيا تزداد أهمية على صعيد الحركة الدبلوماسية مع تنامي ثقلها في السياسة العالمية، فالموقع الاستراتيجي يتيح لها الوصول إلى 67 دولة يقطنها نحو 1.5 مليار نسمة خلال أربع ساعات طيران فقط".

وذكر أردوغان أن المطار الجديد سيسهم في تخفيف الضغط على حركة النقل الجوي لمطار "أسن بوغا" في أنقرة.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم المشاريع الجديدة في خدمة العاصمة أنقرة وتركيا وقطاع الطيران.

وأضاف أن أعمال تطوير مطار أنقرة أُنجزت خلال ثمانية أشهر فقط، وشملت توسيع المدرج وإنشاء ساحات وقوف جديدة للطائرات وتحديث البنية التحتية وفق المعايير الدولية.

وأكد أن بلاده لن تسمح لأي جهة بعرقلة أهدافها أو النيل من عزيمتها على طريق تحقيق رؤية "قرن تركيا".