أردوغان: الهلال الأحمر رمز لخصال الشعب التركي وأمل للإنسانية

أنقرة / الأناضول

أشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بالهلال الأحمر التركي في جهوده للوقوف إلى جانب المظلومين والمحتاجين، معتبرًا أنه يشكل أملًا للإنسانية.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة الذكرى 158 لتأسيس الهلال الأحمر التركي، نشرتها دائرة الاتصال بالرئاسة، الخميس.

وقال أردوغان: "الهلال الأحمر التركي الذي يمد يد العون للمظلومين والمتضررين رغم الظروف الصعبة ويقف بجانب جميع المحتاجين، يضمد جراح الحروب والكوارث الطبيعية ويشكل أملًا للإنسانية".

وأفاد بأن الهلال الأحمر الذي يعتبر رمزًا لخصال الشعب التركي في الإحسان والرحمة والشفقة والتضامن، أصبح من أكثر المؤسسات احترامًا في العالم بفضل خدماته المتفانية والمتجاوزة للحدود.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن الهلال الأحمر سيواصل في المستقبل تمثيل تركيا بأفضل صورة.

وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأحيي جميع متطوعيه من أعماق قلبي، وأدعو شعبنا العزيز إلى دعم هذه المؤسسة العريقة".​​​​​​​

