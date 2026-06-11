** الرئيس التركي عن نشاطات الهلال الأحمر التركي: يقدم دعما غذائيا لأطفال غزة، وأنشطة دعم نفسي واجتماعي

أردوغان: الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة إخوتنا بالمنطقة ** الرئيس التركي عن نشاطات الهلال الأحمر التركي: يقدم دعما غذائيا لأطفال غزة، وأنشطة دعم نفسي واجتماعي

أنقرة / الأناضول

- يواصل في غزة تحديد الاحتياجات وتحسين الأوضاع ميدانيا

- يبذل جهوده في لبنان الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل - تصدر بالعام 2025 جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في 190 بلدا

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهلال الأحمر التركي وأعماله الإغاثية، مشيرا إلى أنه ترسخ بذاكرة شعوب منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة الخميس، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي، في العاصمة التركية أنقرة.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن تعود الذكرى 158 لتأسيس الهلال الأحمر التركي بالخير على الإنسانية جمعاء.

واستذكر بالرحمة أرواح الشهداء الذين قضوا أثناء إيصال مساعدات الشعب التركي إلى المتضررين والمظلومين والأبرياء في مناطق الأزمات والنزاعات، وفي أعمال الإغاثة الطارئة والكوارث.

وأضاف: "إن خصالا مثل التضامن والمشاركة والتسابق للخيرات هي من صميم طباعنا الوطنية، وهي القيم التي حملنا لواءها عبر القرون في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وقدمنا من خلالها أجمل النماذج للإنسانية".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي تأسس في 11 يونيو/ حزيران 1868 تحت اسم "الجمعية العثمانية لإعانة الجنود الجرحى والمرضى".

وذكر أن الجمعية كان لها دور بالغ الأهمية لا سيما في انتصار الدولة العثمانية في معركة "تشناق قلعة" بالعام 1915، والحرب العالمية الأولى، وحرب الاستقلال.

وقال أردوغان إن "الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة إخوتنا بالمنطقة التي تربطنا بها روابط قلبية، من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا".

وأضاف أن الهلال الأحمر أوصل 26 ألف طن مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي تواصل شبكة الإبادة الجماعية الصهيونية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجماتها عليه.

وأردف أن الهلال الأحمر التركي قدم 15 مليون وجبة للفلسطينيين بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووزع وجبات على 30 ألف شخص يوميا.

وأشار إلى توزيع 22 ألفا و757 حصة من الأضاحي التي تم نحرها لصالح فلسطينيي غزة ضمن حملة الأضاحي بالوكالة.

وذكر الرئيس التركي أن الهلال الأحمر يواصل تقديم الدعم الغذائي للأطفال في غزة، إلى جانب أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.

ولفت إلى أن مكتب الهلال الأحمر في غزة يواصل في الوقت ذاته أعمال تحديد الاحتياجات وتحسين الأوضاع ميدانيا.

وأفاد بأن الهلال الأحمر يواصل أيضا جهوده في لبنان الذي يتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة.

ونوه بأن الهلال الأحمر التركي تصدر العام الماضي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر متجاوزا أكثر من 190 بلدا، من حيث إيصال المساعدات إلى أكبر عدد من الدول.