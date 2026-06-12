الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أدرنة: ـ نعيش أياما تعلو فيها أصوات الصواريخ والقنابل على صرخات الأطفال

أردوغان: المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات على إيران الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أدرنة: ـ نعيش أياما تعلو فيها أصوات الصواريخ والقنابل على صرخات الأطفال

أدرنة/ الأناضول

ـ منطقتنا تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا للهجمات على إيران في وقت لم تنته فيه الحرب الروسية الأوكرانية

ـ في غزة ولبنان يواصل القتلة الصهاينة إراقة الدماء ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين والقواعد والمبادئ

ـ بينما تستمر المشاكل في البحر الأسود نشاهد أن مخططات جديدة تُحاك وألعابا جديدة تُدار في شرق البحر الأبيض المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في وقت لم تنته فيه الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بحفل افتتاح "مسجد السليمية" التاريخي بعد ترميمه، وإتمام عدد من المشاريع والمرافق الاقتصادية بولاية أدرنة (شمال غرب).

ولفت الرئيس أردوغان، إلى أننا "نعيش أياما تعلو فيها أصوات الصواريخ والقنابل على صرخات الأطفال، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث غدا، أو أين ستُطلق البنادق".

وأضاف: "منطقتنا تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا للهجمات على إيران في وقت لم تنته فيه الحرب الروسية الأوكرانية، وفي غزة ولبنان يواصل القتلة الصهاينة إراقة الدماء، ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين والقواعد والمبادئ".

وأردف: "بينما تستمر المشاكل في البحر الأسود، نشاهد أن مخططات جديدة تُحاك وألعابا جديدة تُدار في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن المنطقة والعالم يشهدان ربما أخطر التطورات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945).