كلمة خلال مشاركته في فعاليات اليوم الختامي لمناورات "أفس 26" بولاية إزمير غربي البلاد

أردوغان: الجيش التركي أهم ضمان للسلام إقليميا وعالميا كلمة خلال مشاركته في فعاليات اليوم الختامي لمناورات "أفس 26" بولاية إزمير غربي البلاد

إزمير/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جيش بلاده بقدر ما هو صمام أمان لبلاده وأمته فهو أيضا الضمان الأهم للسلام والاستقرار في الإقليم والعالم.

جاء ذلك في كلمة له الخميس خلال مشاركته في فعاليات اليوم الختامي لمناورات "أفس 2026" بولاية إزمير غربي البلاد.

وأضاف أردوغان: "بينما تُكتب سيناريوهات متشائمة للمستقبل، نعمل على جعل بلادنا في موقع محوري في كافة المجالات، وعلى رأسها السلام الإقليمي".

وشدد على أن تركيا ستواصل الدفاع عن السلام والاستقرار بمواجهة من يستثمرون في الحروب والفوضى.

وأفاد: "نهدف لإخراج تركيا من هذه المياه العاصفة إلى بر الأمان من خلال شراكات جديدة مع أصدقائنا في مجال الصناعات الدفاعية وعلى أساس المنفعة المتبادلة والاحترام ".

وأكد أن تركيا ستواصل الدفاع عن القيم المشتركة للإنسانية في مواجهة شبكات الإبادة الجماعية التي تقتل دون تمييز بين الأطفال والنساء والمسنين في غزة ولبنان.

يتبع///

