أردوغان: الأمهات يشكلن ركيزة الأسرة والمجتمع

أنقرة/ الأناضول

في رسالة نشرها الأحد، بمناسبة عيد الأم، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الأمهات اللواتي يوجّهن الحياة بعطفهن وتضحياتهن، ويشكلن الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع".

وقال الرئيس أردوغان في رسالته: "باعتبارنا أبناء حضارة عظيمة تتخذ من مقولة ’الجنة تحت أقدام الأمهات‘ شعارا لها، نجعل دائما جهود الأمهات وتفانيهن تاجا فوق رؤوسنا، ونعمل من أجل رفاهيتهن وراحتهن".

وأكد أن للأمهات النصيب الأكبر في بناء تركيا القوية، معربا عن إيمانه العميق بأن هدف 'قرن تركيا' سيتحقق بفضل جهودهن.

وتابع: "أهنئ أمهاتنا اللواتي يستحققن أعظم درجات الثناء والاحترام، بمناسبة عيد الأم، وأحيي بالرحمة والامتنان ذكرى جميع أمهاتنا اللواتي انتقلن إلى الدار الآخرة".

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان، أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

في سياق متصل، هنأت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الأمهات بعيدهن، مؤكدة أن وجودهن ينهي الظلام.

ووجهت أمينة أردوغان، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، التحية للأمهات اللواتي أصبحن رمزا للمقاومة في وجه الظلم.

وتمنت سيدة تركيا الأولى للأمهات الفلسطينيات الصبر والقوة.

يشار إلى أن تركيا تحتفل بعيد الأم في الأحد الثاني من مايو/ أيار كل عام.

