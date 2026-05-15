أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة في رسالة تهنئة بمناسبة "اليوم العالمي للأسر" الموافق لـ15 مايو

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن الأسرة تحتل مكانة مقدسة، وهي تمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، مهنئا جميع العائلات بمناسبة "اليوم العالمي للأسر" الموافق لـ15 مايو/ أيار من كل عام.

وذكر أردوغان: "بمناسبة اليوم العالمي للأسر 15 مايو أهنئ جميع أسرنا التي لها مكانة مقدسة في عقيدتنا وتقاليدنا وتاريخنا وتشكل أساس مجتمعنا".

وأضاف: "سنصل إن شاء الله إلى غد أكثر ازدهارا معا، من خلال دعم أسرنا وتعزيز مؤسسة الأسرة".

واليوم العالمي للأسر يوم تحتفي به الأمم المتحدة سنويا بتاريخ 15 مايو، وأعلنته الجمعية العامة للمنظمة الدولية عام 1993.

