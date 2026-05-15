أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون في كلمة خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة تركستان الكازاخية

تركستان / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا وعدة مناطق أخرى تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع وزيادة التعاون في المجال الصناعي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، الجمعة، في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة تركستان الكازاخية.

وأضاف أردوغان: الأزمات التي تشهدها منطقتنا أظهرت مجددا القيمة الاستراتيجية لتحرك العالم التركي بروح من التضامن.

وأفاد بأن الأمن السيبراني في الوقت الراهن ضروري ويعادل في الأهمية أمن الدول في البر والجو والبحر.

وشدد على أهمية استخدام الأبجدية التركية المشتركة في نطاق واسع يشمل التعليم والثقافة والتعاون الأكاديمي والتحول الرقمي.

