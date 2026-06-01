أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة، تطرق فيها إلى جملة من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وأكد على الهوية التاريخية والدينية لمدينة إسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان: "حتى وإن كان بقايا البيزنطيين ما زالوا يجدون صعوبة في تقبل الأمر، فإن إسطنبول تركية ومسلمة، وستبقى تركية ومسلمة إلى يوم القيامة".

وفي 29 مايو/ أيار 1453، فتح السلطان العثماني محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، في حدث اعتبره مؤرخون بداية عصر حديث.

وأضاف الرئيس أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات، وضخ الاستثمارات، والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول.

وفي الشق الأمني، حذر الرئيس التركي من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت.

كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلاً: "إن تناول مسار (تركيا بلا إرهاب) بعيدا عن كافة أشكال السجالات، والمساهمة بصدق في جهود الحل، هو واجِب يقع على عاتق الجميع".

وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم 86 مليون مواطن.



وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كافة الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة.