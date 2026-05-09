أردوغان: أي تكتل أوروبي بدون تركيا سيظل ناقصا وضعيفا في رسالة نشرها الرئيس التركي بمناسبة "يوم أوروبا"..

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أي تكتل أوروبي لا تأخذ فيه تركيا المكانة التي تستحقها سيظل ناقصا وسيعاني من ضعف في قدرته على إدارة الأزمات.

جاء ذلك في رسالة وجهها، السبت، بمناسبة "يوم أوروبا"، بحسب ما نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على منصة "إن سوسيال" التركية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن "يوم أوروبا" و"إعلان شومان" الذي وضع أسس التكامل الأوروبي، يعد أحد رموز الاتحاد الأوروبي، كما يمثل دليلا ملموسا على هدف بناء مستقبل مشترك قائم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل في القارة الأوروبية.

وحذر من أن الأسس التي بني عليها الاتحاد الأوروبي قبل 76 عاما، تتعرض اليوم لاختبارات متزامنة نتيجة أزمات متعددة الأبعاد.

وأضاف أن الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية ذات التأثيرات على المستوى العالمي، تحتم على الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسات أكثر شمولا.

وأكد أن تركيا وبصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، تواصل كونها عنصرا أساسيا ولا غنى عنه في هذا المسار.

ومضى قائلا: "كما أسلفنا سابقا، فإن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا أكبر من حاجة الأخيرة إليه، وستزداد هذه الحاجة مستقبلا".

الرئيس أردوغان شدد كذلك على التزام تركيا بمواصلة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الوفاء بالعهود"، وبمنطق الربح المتبادل ضمن رؤية العضوية الكاملة.

وأكد أن تركيا تتوقع من أوروبا أن "تُظهر بدورها نفس الإرادة الصادقة".

واختتم الرئيس أردوغان رسالته بالتمني أن يكون "يوم أوروبا" مناسبة لتعزيز السلام والتعاون والتضامن في المنطقة المشتركة، مهنئا شعوب أوروبا، وبخاصة المواطنين الأتراك منهم بهذه المناسبة.

وتحتفل أوروبا في 9 أيار/ مايو من كل عام، بـ"يوم السلام والوحدة"، تخليدا لإعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان، اقتراحه الاحتفال بهذا اليوم عام 1950، الذي اعتبر لاحقا أول وثيقة رسمية أعلنت ولادة الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت مفاوضات العضوية في عام 2005، لكن مسار المفاوضات يشهد جمودا منذ نحو عقد من الزمن.