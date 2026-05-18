أردوغان: أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون في تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في أنقرة

أنقرة/ الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون، في إشارة للهجوم الأخير على أسطول الصمود العالمي.

جاء ذلك في تصريحات لأردوغان، الاثنين، عقب ترأسه اجتماع الحكومة في أنقرة.

وأدان الرئيس التركي القرصنة والبلطجة الإسرائيلية ضد ركاب الأمل في أسطول الصمود الذي يضم مواطنين من 40 دولة.

وشدد على أن هجمات إسرائيل على أسطول الصمود العالمي لن تعيق إطلاقا من جهود المجتمع الدولي للبحث عن العدالة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون".

وفي سياق آخر، أوضح أردوغان أن حجم الدمار الذي تسببت به الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي كانت بمثابة صدمة هزت العالم مثل تسونامي، "لا يمكن تحديده بدقة حتى الآن".

وأضاف أنه "مهما كانت العودة لمرحلة ما قبل الحرب ستستغرق وقتا طويلا فإن تركيا ستواصل طريقها بشكل أقوى من ذي قبل".

