قالن بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق آخر التطورات بالمنطقة والقضايا الراهنة التي تؤثر في الأمن والاستقرار

أربيل.. رئيس الاستخبارات التركي يلتقي مسعود بارزاني قالن بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق آخر التطورات بالمنطقة والقضايا الراهنة التي تؤثر في الأمن والاستقرار

بغداد/ الأناضول

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الأربعاء، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مدينة أربيل العراقية.

وأفاد بيان صادر عن الحزب، أن قالن وبارزاني، بحثا آخر التطورات في المنطقة والقضايا الراهنة التي تؤثر في الأمن والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين تركيا وإقليم كردستان شمالي العراق في مختلف المجالات، بحسب البيان.

ويأتي ذلك عقب مباحثات أجراها قالن، في وقت سابق الأربعاء، مع مسؤولين في محافظة كركوك (شمال).

يذكر أن رئيس جهاز الاستخبارات التركية أجرى، الثلاثاء، لقاءات مكثفة في العاصمة بغداد شملت الرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي باسم البدري.

وبحث قالن، خلال اللقاءات، سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين تركيا والعراق.