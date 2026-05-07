أرباح المصارف التشاركية التركية تناهز ملياري دولار بالعام 2025 بحسب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف التشاركية التركية محمد علي آقبن خلال كلمته في "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي"

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف التشاركية التركية محمد علي آقبن إن صافي أرباح تلك البنوك في تركيا بلغ قرابة 1.9 مليار دولار مع نهاية العام 2025.

جاء ذلك في كلمته الخميس، في "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي"، الذي ينعقد في مركز إسطنبول المالي.

وأشار آقبن إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا في بنية سلاسل التوريد وإعادة تشكيل النماذج الاقتصادية التقليدية.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر بتغيرات هيكلية، وأن الإجراءات الحمائية وعدم اليقين العالمي يؤثران سلبا على توقعات النمو.

وذكَّر أنه رغم الظروف العالمية، واصل الاقتصاد التركي نموه للربع الثاني والعشرين، وأنهى عام 2025 بنمو 3.6 بالمئة.

ولفت آقبن إلى أن 11 مصرفا تشاركيا تعمل في تركيا، وتسهم في تطوير البنية المالية.

وبيَّن أن أصول المصارف التشاركية بلغت نحو 95 مليار دولار، وحصتها السوقية في القطاع المصرفي بلغت 9.2 بالمئة بنهاية 2025 مقارنة بـ8.1 بالمئة في العام 2024.

وأكد أن الهدف الرئيسي لاتحاد المصارف التشاركية هو زيادة الحصة السوقية للقطاع، وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف، والإسهام في بناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف التنمية في تركيا.

واختتم بالقول إن المصارف التشاركية ستواصل جهودها لزيادة انتشارها دون التخلي عن مبادئها الأساسية، مع تعزيز الحضور في القطاع المالي.

جدير بالذكر أن "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي" تُعقد تحت عنوان "رؤية تركيا للتمويل التشاركي: النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة"، وتبحث قطاع التمويل التشاركي من جميع جوانبه.

والمصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقًا لهذه المبادئ.



ويجمع هذا النموذج الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقًا لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.