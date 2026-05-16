آيا صوفيا الشرق التركي.. تحفة معمارية شيدت بحجارة جبل نمرود البركانية الجامع اكتسب اسم "آيا صوفيا" لأنه تحول من كنيسة إلى مسجد، ويُعد واحدا من 9 مساجد تحمل نفس الاسم في تركيا

بتليس/ شَنَر توق طاش، برفين سيدار أشيد/ الأناضول

يستقطب مسجد "آيا صوفيا" في قرية تشكمجة، التابعة لقضاء تطوان، بولاية بتليس شرقي تركيا، الزوار بعمارته التاريخية الفريدة وطابعه المعماري المهيب، بعدما تحول من كنيسة قديمة إلى مسجد يُستخدم للعبادة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ويقع المبنى التاريخي عند سفح جبل نمرود، ويُعتقد أنه شُيّد بالحجارة المقطوعة خلال القرن السادس الميلادي، رغم عدم العثور على لوحة تأسيسية تحدد تاريخ بنائه بشكل دقيق.

وخضع المسجد لأعمال ترميم بين عامي 2013 و2015 بإشراف المديرية الإقليمية للأوقاف في بتليس، التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، قبل أن يُعاد افتتاحه أمام الزوار والسياح.

ويُعد المسجد من أبرز معالم السياحة الدينية والثقافية في الولاية، بفضل زخارفه ونقوشه الحجرية وكتاباته التاريخية التي ما تزال تزين جدرانه.

وفي حديث مع الأناضول، قال مدير فرع الأعمال الفنية في مديرية أوقاف بتليس طه ماموق، إن المسجد يُعد واحدا من تسعة مساجد تحمل اسم "آيا صوفيا" في تركيا.

وأوضح ماموق، أن المسجد يقع على الطريق المؤدي إلى الفوهة البركانية لجبل نمرود.



وأضاف أن الدراسات العلمية تشير إلى أنه بُني في القرن السادس الميلادي، استنادا إلى مقارنته بكنائس مشابهة من الحقبة نفسها.

وأشار ماموق، إلى أن المبنى اكتسب اسم "آيا صوفيا" لأنه تحول من كنيسة إلى مسجد.



ولفت إلى أن هذا النموذج يوجد أيضا في إسطنبول وطرابزون ومناطق أخرى في تركيا.

وأضاف ماموق، أن المسجد يُعد المبنى الوحيد في بتليس، الذي تحول من كنيسة إلى مسجد، ما يمنحه قيمة تاريخية وسياحية خاصة.

من جانبه، قال المهندس المعماري متين أقشيت، إن المسجد اكتسب شكله الحالي بعد إضافة المحراب والمئذنة.



وأوضح أقشيت، أنه يتكون من ثلاثة أقسام ويتميز بسقف مستو، وتم بناؤه بحجارة بركانية مأخوذة من جبل نمرود.

وأشار إلى أن اهتمام الزوار بالموقع يزداد مع تطور الحركة السياحية في المنطقة، حيث يحرص السياح المحليون والأجانب على مشاهدة الزخارف والنقوش والكتابات الحجرية داخل المسجد.

كما أكد مختار قرية تشكمجة ماهر أقهان، أن معظم الزوار المتوجهين إلى منطقة نمرود يحرصون أيضا على زيارة مسجد آيا صوفيا التاريخي.